『ワンピース DXF〜THE GRANDLINE SERIES〜EXTRA TRAFALGAR.LAW CHANGE ver．』が、3月14日（木）から順次、全国のアミューズメント施設に登場する。【写真】後ろ姿もかわいいんだけどキャプテン！フィギュアの詳細■話題の姿がフィギュアになって登場！今回登場するのは、テレビアニメ『ONE PIECE』1063話に登場し、大きな話題を集めたトラファルガー・ローが女性の姿になったフィギュア。悪魔の実の能力によって女性の姿