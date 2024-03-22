22日午前9時15分ごろ、熊本市中央区下通1丁目の繁華街で、女性から「包丁で刺された」と110番通報があった。市消防局が、刺された傷がある10〜20代女性3人を病院に搬送した。事件があった現場=2024年3月22日午前10時45分、熊本市中央区、伊藤未来撮影熊本県警は同日、現場となった雑居ビルから数十メートル離れたビルに隠れていた、同区草葉町、飲食店店長奈良公明容疑者（29）を殺人未遂容疑で現行犯逮捕し、発表した。同日午