無印良品メンバー」を対象に全品10％オフ（※）になるキャンペーン「無印良品週間」が開催中。衣服雑貨や食品はもちろん、大型家具や家電もお得に購入できる見逃せない期間です。そこで、無印良品で勤務経験のある筆者が「これだけは手に入れるべき！」と太鼓判を押したいおすすめアイテムをこっそり伝授します。今回は、ダイエット中にもうれしい、「健康的なお菓子編」です！※一部商品除く【画像：1個当たり23キロカロリー!?