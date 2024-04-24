最先端のプチ整形や肌管理、エステを目的に韓国旅行をする人が増えている。でも、どこで何ができるのか？そこで、韓国美容に詳しい人気美容YouTuberのNINEさん激推しのクリニック＆サロンへ──。しわやたるみなどの悩みを抱える読者の施術旅行に密着しました！【写真】美容施術を受けてどう変わったのか？衝撃のアフター写真夫と食欲旺盛な2人の息子のために、1日に何度も食事を作り、家事に追われる日々を送る小野寺さおり