女子プロレスラーの凛（31）が、生後7カ月の長女・寿々ちゃんが“悪さ”をしている様子を公開した。【映像】凛の家族写真（複数カット）2023年8月。タレントの北斗晶（56）の長男・佐々木健之介さん（24）と凛の間に誕生した寿々ちゃん。凛はブログで歩行器で歩けるようになったことや、離乳食を食べ始めたことなど、成長の記録を発信してきた。22日の投稿では「悪さしてくれてますおむつ広げて食べてた寿々さん」と、おむ