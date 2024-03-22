けさ、熊本市で女性3人が刃物で刺され、20代の男が殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。 きょう午前9時15分ごろ、熊本市中央区下通の路上で「路上で包丁を持って助けを求めている人がいる」「包丁に血がついている」などと複数の119番通報がありました。 警察によりますと20代前後の女性3人が男から刃物で刺され病院に運ばれたということです。 また警察は20代の男を殺人未遂容疑で現行犯逮捕しています。