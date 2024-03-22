中国ファーウェイ（華為）が世界特許出願件数で７年連続で１位を占めた。中国は５年連続で米国を抜いて特許出願１位国家に君臨した。韓国中国と米国・日本に続いて世界４位特許出願国の地位を守った。２１日、世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）によると、中国は昨年特許協力条約（ＰＣＴ）国際特許出願基準で計６万９６１０件の特許を出願し、世界で最も多い特許を出した国になり、世界特許出願の４分の１以上（２５．５％）を占め