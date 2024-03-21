フジテレビの入社1年目、原田葵アナウンサー（23）が21日、同局系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。MC神田愛花（43）から「この前、すごい読み間違えしてたでしょ〜」とツッコミが入った。原田アナは19日、都内の同局で行われた「オダイバ恐竜博覧会2024」のオープニングセレモニーで司会を務め、「何卒（なにとぞ）」を「なにそつ」と読み間違え、港浩一社長から間違いを指摘されたことがネットニュースになってい