半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）は19日の記者会見で、日本は独自の人工知能（AI）の基盤モデルを作るべきだとの考えを示した。フアン氏は昨年12月に訪日した際、岸田文雄首相と面会したほか、日本に研究開発拠点をつくる方針を示していた。会見で日本市場について問われたフアン氏は、日本の人々は生産性向上の重要性を理解しているとしたうえで、「AIがその最良の手段になる」と指摘。日