生成AI（人工知能）でつくった市長のアバターが、記者会見の内容を英語で発信します――。生成AIを業務に導入している神奈川県横須賀市は23日、こんな取り組みを始めると発表をした。この日開かれた4月の定例会見から、10日後をめどに市の公式YouTubeで発信していく。米海軍基地があることもあって外国人が多い横須賀での情報発信力を高めるのがねらいだ。具体的には、上地克明市長が日本語で話す動画をもとに、市長の姿、振