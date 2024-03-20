【AFP＝時事】オーストラリア政府は19日、駐米大使を務めるケビン・ラッド（Kevin Rudd）元首相について、ドナルド・トランプ（Donald Trump）前米大統領が「間抜けだ」と侮辱し、自らが次期大統領に就任した場合に追放する可能性を示唆したことに対し、ラッド氏は「非常に有能だ」と擁護した。トランプ氏はテレビインタビューで、かねて自身に批判的なラッド氏についてコメントを求められると、「少々性格が悪いと聞いている」