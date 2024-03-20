「冷凍チャーハン」を温めたとき、均等に熱が入らず部分的に凍ったまま…ということもありますよね。そんな時に役立つ「冷凍チャーハンをムラなく加熱する方法」をイオントップバリュ公式インスタグラムアカウント（@topvaluofficial）が紹介し、注目を集めています。【画像】イオンが伝授する「電子レンジの裏技」3選をチェックまた、知って得する裏技3選として「固形コンソメを粉末にする方法」や「レモン汁を無駄なく絞る方法」