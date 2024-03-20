急発達する低気圧の影響で、本州の広い範囲で台風並みの暴風に警戒が必要。この春の嵐の影響で、山口・下関市の沖合でタンカーが転覆し、10人が安否不明。20日午前7時ごろ、韓国船籍のタンカーが転覆する事故があった。この船には11人が乗っていて、1人が救助されたが、残り10人の安否は不明。20日朝早く、下関市では最大瞬間風速22.7メートルを観測していた。西日本を中心にすでに風が強まっていて、午後は関東などでも暴風のおそ