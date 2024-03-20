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平愛梨、フランス滞在中の恐怖体験明かすも…中居正広「自慢入ったよね？」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 平愛梨が19日の番組で、フランス滞在中の恐怖体験を明かした
  • 家の窓がガラス張りで外から中が丸見えで、赤ちゃんをテーブルに隠れたそう
  • 泥棒が侵入したそうだが、中居正広は「ちょっと自慢入ったよね?」とチクリ
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