今冬にベルギーのシント＝トロイデンから、イングランドのルートンへ移籍した橋岡大樹が、プレミアリーグについて語った。アジアカップのメンバーからは漏れたものの、その間にステップアップを果たした24歳のDFは、北朝鮮との２連戦に挑む３月シリーズで日本代表に復帰。３月19日の練習後に取材に応じ、プレミア行きについてこう語った。「行けたのはすごく嬉しいですけど、行けただけで満足する選手にはなりたくない。行って