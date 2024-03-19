除菌製品「車両用クレベリン」の広告で、根拠がないのに効果が３カ月続くかのように表示したとして、消費者庁は１９日までに、景品表示法違反（優良誤認）で、自動車部品大手デンソー（愛知県刈谷市）など１０社に再発防止などを求める措置命令を出した。ほかに命令を受けたのは、製品を提供していた同社子会社のデンソーソリューション（同）や、トヨタ自動車とマツダの自動車販売会社計８社。消費者庁によると、車両用クレ