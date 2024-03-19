【AFP＝時事】英国のタブロイド紙サンは18日、キャサリン皇太子妃（Catherine, Princess of Wales、42）の新たな動画と写真を報じた。キャサリン妃をめぐっては先週、公開された写真が加工されていたとして、健康状態に関する臆測が広がっていた。サンが掲載した動画と写真には、ロンドン西郊ウィンザー（Windsor）の農産物直売所で、ウィリアム皇太子（Prince William）と笑顔で歩くキャサリン妃の様子が捉えられている。1月