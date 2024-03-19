フィリピンで日本人女性らの遺体が見つかった事件で、現地警察が行方を追う親族の男が事件後、航空券を購入して逃げているとみられることが分かりました。北部ケソン州で14日、日本から来ていたモテギ・マイさん（26）とフィリピン人の母親（54）の遺体が住宅の裏庭に埋まっているのが見つかりました。この家にはモテギさんのおば夫婦が住んでいて、現地警察はおばの身柄を確保しましたが、夫の行方は分かっていません。南ル