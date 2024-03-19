「とうめし」をご存じですか？1923年創業の東京・日本橋おでん店「お多幸本店」の名物料理だそうです。茶飯の上におでん豆腐が乗っているご飯ですって。この「とうめし」をマネてみたという動画をYouTubeの料理チャンネル『深夜の鉄鍋食堂』で発見。関西在住の筆者は「とうめし」の存在を知らず、もちろん食べたこともありません。いろんな食材の旨味が染み込んだ豆腐なんて、絶対おいしいはず♪炊飯器調理なので挑戦してみよ