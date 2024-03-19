 【ブンデスリーガ】ダルムシュタット2−5バイエルン（日本時間3月16日／メルク・シュタディオン・ベレンファルトール）【映像】背後から殺人タックルが直撃する瞬間バイエルンFWトーマス・ミュラーが悪質プレーにブチギレた。相手陣地のコーナーフラッグ付近で殺人スライディングを食らったものの、相手にイエローカーが出ず。これには視聴者も「審判ミュラー嫌いか？」と同情を示すコメントを残している。30分に疑惑のシー