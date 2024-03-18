サッカー日本代表は１８日、千葉市内でＷ杯アジア２次予選の北朝鮮戦（２１日・国立、２６日・平壌）へ向けて合宿を開始。カタールＷ杯以来の代表招集となったＤＦ長友佑都（３７）＝ＦＣ東京＝は北朝鮮戦での勝利で、初戦と同日に予定される米大リーグのドジャース・大谷翔平投手（２９）が出場のＭＬＢ開幕シリーズに負けない盛り上がりを見せることを誓った。東京・国立競技場での初戦が行われる２１日には、韓国で行われる