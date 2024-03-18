２６年北中米Ｗ杯アジア２次予選の北朝鮮との２連戦（２１日・国立、２６日・平壌）に臨む日本代表が１８日、千葉市内で始動した。＊＊＊セルティックのＦＷ前田大然が“丸坊主卒業”に至った理由を明かした。丸坊主がトレードマークだったが、現在は１か月近く散髪を行っていないといい、黒の短髪姿で練習に参加。髪を伸ばし始めた理由について「１番上の子がもうすぐ５歳になるのですが、坊主が嫌みたいな感じで言