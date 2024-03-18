【AFP＝時事】国連児童基金（ユニセフ、UNICEF）のキャサリン・ラッセル（Catherine Russell）事務局長は17日、治安が悪化しているハイチについて、無法地帯と化した終末的な未来を描いた1979年の映画『マッドマックス（Mad Max）』の一場面を思わせると述べた。米CBSテレビのトーク番組「フェース・ザ・ネーション（Face the Nation）」に出演したラッセル氏は、「ハイチは悲惨な状況にある」と指摘。ギャングが首都ポルトー