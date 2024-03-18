狭い駐車場で隣のクルマに「ドアパンチ」どう対処したらいい？最近ではクルマのサイズがデカくなる傾向や、商業施設などの駐車場が狭いなどで、駐車が難しくぶつけてしまうというトラブルも起きています。では、もし隣に停まっていたクルマにドアパンチしてしまったら、どう対処したらよいのでしょうか。狭い駐車場では様々なトラブルが起きる？駐車が苦手な人は一定数存在します。自宅の駐車には慣れていても、出先の駐車