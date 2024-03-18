フランス１部スタッド・ランスのＭＦ伊東純也（３１）が?超絶ゴール?を決めたことで、森保ジャパンへの招集待望論が高まっている。伊東は１７日（日本時間１８日）に行われたメス戦でフル出場。最大の見せ場は、１―１で迎えた後半３４分だ。ショートカウンターから、伊東が得意のドリブルで相手４人の包囲網をぶち抜いて鮮烈なゴールを奪い、試合を決めた。この活躍ぶりを受けて、ファンやサポーターからは森保ジャパンへの