歌手の岡崎体育が１７日、Ｘを更新。４月から始まるＺｅｐｐツアーのチケットに関して「珍事」が起こっていると報告した。岡崎は４月から始まるＺｅｐｐツアーについて「ご報告」と切り出し「皆さんこんにちは！岡崎体育です！春から始まるＺｅｐｐツアーが、全公演２階席売り切れで１階席がチケット余りまくるという珍事が起きています！」と打ち明けた。「高い階層から売り切れるという分譲マンションみたいな売れ方してて