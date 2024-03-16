北朝鮮の首都・平壌の西の南浦（ナムポ）にある降仙（カンソン）製鋼所。正式名称は千里馬（チョルリマ）製鋼連合企業所で、大量の不良品を生み出し続けているのに未だに続けられている大増産運動のうち、1950年代に繰り広げられた「千里馬運動」の発祥の地としても知られる。故金日成主席が、建国前から何度も訪問した由緒ある製鋼所で、性暴力事件が起きたと、平安南道（ピョンアンナムド）のデイリーNK内部情報筋が伝えた。事件