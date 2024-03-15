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伊藤美誠、世界3位に逆転負けで4強入り逃す ベンチの母に白星届けられず

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 卓球の国際大会で14日、伊藤美誠中国選手に逆転負けした
  • 今大会からベンチに入った母・美乃りさんに白星を届けられなかった
  • 「世界ランキング1位」という新たな目標が芽生え、気持ちを切り替えた
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