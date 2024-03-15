新入社員たちが入社する4月。就職試験を勝ち抜いた精鋭たちによる第一歩がスタートします。彼らは選ばれるべくして入社した面々ですが、中にはちょっと首をかしげざるを得ない人も。今回は、入社早々オフィスをパニックにさせた女性社員のエピソードです。◆入社初日から大荷物な新人「女性新入社員Yさんの行動がどうも気になりまして……」と語るのは、介護施設運営会社で働く総務課長の和田さん（仮名・35歳）。Yさんは入社初