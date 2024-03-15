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岸田文雄首相が「納税の意味」発言 小沢一郎氏怒り「自民党議員に…」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 立憲民主党小沢一郎衆院議員が15日、事務所の公式Xを更新した
  • 岸田首相が同日の国会で「納税の意味」に言及したことへ憤りを吐露
  • 「よくこんな偉そうなことが言える」「自民党議員に言うべき」と指摘した
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