キユーピーは3月15日から、「たらこキユーピー生誕20周年プレゼントキャンペーン」を実施している。【関連記事】「ドラえもん東京ばな奈」限定ステッカー配布、ウインクするドラえもんデザイン、東京ばな奈のサクサクシュガーバターなど対象商品購入で対象商品の購入で、オリジナル限定品「たらこキユーピービッグクッション」が抽選で2,000人に当たる。応募はハガキとWEBで受け付ける。応募期間は5月31日まで。郵送は当日消印有効