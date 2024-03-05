2022年10月にイーロン・マスク氏がTwitter(現X)を買収した後、Twitterから解雇された元CEOのパラグ・アグラワル氏や元CFOのネッド・シーガル氏ら4人が、「合計1億2800万ドル(約192億円)にのぼる退職金が支払われていない」と主張し、マスク氏とXに対して訴訟を提起しています。twitter-exec-lawsuit.pdfhttps://s3.documentcloud.org/documents/24457674/twitter-exec-lawsuit.pdfFormer Twitter Executives Sue Musk Over Unpaid