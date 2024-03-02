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長野県北アルプス風吹岳で雪崩発生 10人ほどが巻き込まれたか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 2日、長野県北アルプス風吹岳で「雪崩に巻き込まれた」と110番通報があった
  • 通報によると、雪崩に巻き込まれたのは10人ほどで埋まっている人もいるそう
  • 大町警察署によると現在、県警ヘリを出して確認作業をしている
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