アメリカ・ウィスコンシン州で、10代の少年9人が高級車ディーラーから高級車9台を盗む事件が発生した。被害総額は日本円で8700万円以上にのぼり、少年たちは盗んだ車で列になって逃走した。少年たちが高級車を盗むアメリカ・ウィスコンシン州で起きた強盗事件。午前6時ごろ、ぞろぞろと黒い影が高級車のディーラーに現れた。全身黒ずくめで列を作り、車の鍵を探す。その後、扉をバックで突き破り、まんまと高級車を盗んでいった。