番組でも共演するマツコ・デラックス（左）と有吉弘行はワンツートップさまざまなメディアに出演し、人気を博している“毒舌タレント”たち。一歩間違えれば炎上するリスクを抱えているため、ただ悪口を言えばいいわけでもないという、難しい立ち居振る舞いが求められている。では、現在視聴者から支持されている“毒舌タレント”とは、いったい誰なのか。本誌は全国の男女500人にアンケートを実施。毒舌で知られるタレント15