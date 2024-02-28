火曜深夜2時からは、「あのちゃんの電電電波♪」を放送！2月27日（火）は、個性派バンド・Kroiが登場。あのちゃんと電電射的対決！【動画】あのちゃん「お前らくたばれ！」アンチにブチ切れ！？R&B、ファンク、ソウル、ロック、HIP HOPなど、あらゆる音楽ジャンルをミックスするKroi。今年1月に行われた初の武道館ライブはチケットがソールドアウトするなど、今注目のバンドだ。見るからに個性派な5人。あのちゃんの「ヤバい奴