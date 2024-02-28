伊ローマ郊外のフィウミチーノ市にある「レオナルド・ダ・ヴィンチ国際空港（Aeroporto internazionale Leonardo da Vinci）」の防犯カメラの動画が、イタリアの独立系メディア『Welcome to Favelas』に投稿され、その衝撃的な出来事がネットで話題となっている。そこには免税店前の陳列台から酒類の瓶をひとつ残らず床に投げつけて、周囲を酒まみれにする女性の様子が捉えられていた。イタリアの日刊紙『Corriere della Sera』な