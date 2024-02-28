「無印良品」を展開する良品計画は28日、3月1日よりレトルトカレー23品目を値下げすると発表した。全国の無印良品店舗とネットストアが対象。ローソンは3月5日から。【画像】無印良品『MUJIカレー』隠れた名作ベスト5決定戦同社は「誠実な品質と倫理的な意味を持ち、生活に欠かせない基本商品群、サービス群を、誰もが手に取りやすい価格にすること」を使命の一つとして掲げ、原材料や物流費が高騰する中でも、訂正価格の維持