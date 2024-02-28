アニメ『葬送のフリーレン』ハイター役、『名探偵コナン』伊達航役などで知られる声優・東地宏樹が、自身のXを更新し、娘の姿を公開した。【動画】かわいい！超ミニスカ＆パンツ姿の東地宏樹の娘Xでは「実は娘が、、TikTokで、ファッションを発信しておりまして」と報告。「このたび、めでたく10万人の方にフォローされまして。娘になりかわりまして、ありがとうございます。東地陽世、ひよと読みます。これからも何卒よろし