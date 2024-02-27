嵐・二宮和也さんの快進撃が止まりません。2024年に入ると、芸能活動を休止した松本人志さんに代わり『まつもtoなかい』（フジテレビ系）の司会に就任し、番組名を『だれかtoなかい』として先輩である中居正広さんと共に番組へ出演。さらに、2月14日には公式オンラインストアをオープンし、宣材写真のオフショットの販売を開始しました。2月25日には、『ニノさんとあそぼ』（日本テレビ系）が放送され、旧ジャニーズ事務所を独立し