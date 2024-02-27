先日開幕したシンガポールエアショーには50以上の国と地域から1000社以上の企業が出展しています。会場では、電動垂直離着陸機（eVTOL）などの新しいハイテク製品が人々の注目を集めています。いつの日か、空飛ぶクルマに乗って出勤する日が来るかもしれません。車で40分かかる距離なら、わずか10分の飛行で到着できます。しかも、それははるか先のことではなく、今後3年以内には現実になるかもしれません。シンガポールエアショー