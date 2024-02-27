「今後、仮に飲み放題コースがなくなっても特に支障はないです」こう話すのは、千葉県在住で大学３年生のサクラさん（仮名・21才）だ。厚生労働省による「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」をめぐって、お酒を好きなだけ注文できる「飲み放題コース」への注目がにわかに集まっている。飲み放題コースを利用すると、厚労省が発表する「適切な」飲酒量を超えて飲むことも「可能」だ。そのため、規制が今後強まるのではないか