薬物事件で世間を騒がせたタレントたちの復帰が話題となっている。元プラマイ岩橋良昌 告発の矛先はフジテレビへ…「ワイドナショー」での吉本芸人“非情”ぶりに視聴者不信感ミュージシャンで俳優のピエール瀧（56）は19日、3月1日公開の主演映画「水平線」の完成披露舞台あいさつに出演。瀧は2019年3月にコカインを使用したとして、麻薬取締法違反で逮捕され、同年6月に、懲役1年6月（執行猶予3年）の判決を受けていた。す