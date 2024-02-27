銀座コージーコーナーは2月27日、「冷蔵スイーツ自動販売機」をコージーコーナー東陽町店に設置した。【関連記事】コージーコーナー「紅ほっぺ苺を使った贅沢ショート」発売、旬のいちごを使用した春限定ショートケーキ『24時間365日、冷蔵スイーツが楽しめる』自動販売機。東陽町店の住所は、東京都江東区東陽3-27-25ストークマンション1F。販売ラインナップは、以下の通り。〈コージーコーナー東陽町店「冷蔵スイーツ自動販売機