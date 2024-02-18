広瀬アリスが4月からスタートするドラマ『366日』（フジテレビ系）で「月9」初主演を務めることが発表された。【あれから15年】「ミスセブンティーン2009」でグランプリに輝いた当時、高いヒールとまだあどけなさも残る笑顔が印象的な中学時代の広瀬アリス広瀬にとってプライム帯ドラマの主演は、『恋なんて、本気でやってどうするの？』（22年）、『マイ・セカンド・アオハル』（23年）に続