林官房長官は、松野前官房長官が去年12月1日から事実上更迭される去年12月14日までの2週間で官房機密費4660万円を使っていたことを明らかにしました。使い道については「国の機密保持上、使途を明らかにすることが適当でない性格の経費として使用されてきていて、個別具体的な使途に関するお尋ねについては答えを差し控える」としています。そのうえで、機密費について〓松野前官房長官個人に支出した事実はないと申し上げておきた