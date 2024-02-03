長崎市の飲食店を利用した男女6人が食中毒の症状を訴えていたことが分かりました。調理担当の従業員と利用者の便からからノロウイルスが検出されたということです。 食中毒が発生したのは、長崎市銅座町の飲食店「銀鍋」です。市によりますと、1月28日、同店で刺し身や天ぷらなどを食べた男女6人がおう吐や下痢などの症状を訴え、便を調べたところ「ノロウイルス」が検出されました。調理した従業員の便からもノロウイルスが検出