【AFP＝時事】イタリアマフィアのボスで、昨年に厳重警備が敷かれた刑務所から脱獄したマルコ・ラドゥアーノ（Marco Raduano）受刑者（40）がフランスコルシカ（Corsica）島で逮捕された。両国当局が2日、明らかにした。ラドゥアーノ受刑者は、欧州警察機関（ユーロポール、Europol）の最重要指名手配犯リストで「危険」人物とされていた。同受刑者は、第4のマフィアとして知られるイタリア南部プーリア（Puglia）州フォッ