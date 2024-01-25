ブルボンは、2024年1月30日(火)に、一番摘み抹茶の香り高く豊かな味わいの「抹茶フェア」お菓子を新発売。今回は、「抹茶フェア」としてラインナップされる「ミニバームロール一番摘み抹茶」を紹介していきます。 ブルボン「ミニバームロール一番摘み抹茶」  商品名：ミニバームロール一番摘み抹茶内容量：112g(個装紙込み)発売日：2024年1月30日(火)全国発売販売チャネル(