元日に結婚報告をしていたヒカキンさんが文春により二股疑惑と報じられ、即日で謝罪しました。一連の経緯には波紋が広がっています（写真：「HikakinTV」の動画より）今週、「松本人志さんに続く文春砲か」として大きな反響を集めたのが、「国民的YouTuber」と言われるHIKAKINさんの「二股疑惑!?」でした。記事の見出しは、「『まだ付き合っていると思ってた…』ヒカキン（34）結婚に‟二股”疑惑!? 交際相手のA子さんが悲し

◆ヒカキンが文春報道に謝罪